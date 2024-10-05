الخليج اليوم .. "لا أحد فوق القانون".. ضبط أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط متهم من الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي غسل الأموال والربا الفاحش.

وقالت الوزارة في بيان لها مساء الجمعة إنه "استمرارا لجهود وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون، والعمل بشكل مستمر على متابعة جميع القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة، والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي (غسل الأموال - ربا فاحش)".

وأوضحت أن عملية القبض تمت بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري وتتبع تحركاته، مشيرة إلى تحديد موقعه والقبض عليه، وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.

وأكدت الداخلية الكويتية، أن "هذه الجهود تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات".