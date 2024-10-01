شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الصواريخ الإيرانية.. الخطوط الكويتية تغيير مسارات بعض رحلاتها الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تغيير مسارات بعض رحلاتها بسبب، إطلاق الصواريخ الإيران صوب الأراضي الفسلطينية المحتلة، بحسب ما ذكرته قناة العربية.

وأعلنت 4 دول إغلاق مجالها الجوي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق إيران هجومًا بالصواريخ على إسرائيل.



صرح وزير النقل في العراق رزاق محيبس السعداوي، بإغلاق الأجواء العراقية، فيما أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات.



بدورها، أكدت دول الاحتلال إغلاق المجال الجوي بعد الهجوم الإيراني، كما أعلن وزير النقل اللبناني إغلاق المجال الجوي مؤقتًا أمام حركة الطيران.



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الصواريخ الإيرانية

سبق وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل.

وسيطرت حالة من الاستنفار الأمني في دولة الاحتلال مع بدء إطلاق الصواريخ، ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل.