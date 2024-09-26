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الخليج اليوم .. أول دولة عربية تعفى من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أعلنت الولايات المتحدة ضم دولة عربية إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، وبذلك أصبح البرنامج يضم 42 دولة.

 

 

وأفادت واشنطن بأنه تم ضم دولة قطر إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، مما يسمح للمواطنين القطريين بالسفر دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما اعتبارا من مطلع ديسمبر المقبل على أقصى تقدير.

 

وقالت وزارتا الأمن الداخلي والخارجية في الولايات المتحدة، إن قطر هي العضو الـ42 الذي ينضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، وهي أيضا أول دولة خليجية وعربية تنضم إليه.

 

المصدر: رويترز

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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