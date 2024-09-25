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الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من ملك الأردن

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

تلقى ولي العهد الأمير ، رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

 

وتسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك في أثناء استقباله، في مقر الوزارة بالرياض، سفير الأردن لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول.

 

وجرى أثناء الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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