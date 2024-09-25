الخليج اليوم .. خطوط جوية عربية خليجية تعلق رحلاتها إلى بيروت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية والخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى يوم غد الأربعاء.

وقال متحدث باسم "فلاي دبي" إنه تم إلغاء رحلات الشركة بين مطار دبي الدولي ومطار بيروت الدولي يومي 24 و25 سبتمبر بسبب الأحداث الراهنة.

وأضاف: "سيتم التواصل مع مسافرينا الذين لديهم حجوزات حالية بخصوص خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر"، داعيا الركاب إلى "التواصل مع مركز اتصال فلاي دبي في دبي أو متجر فلاي دبي للسفر أو وكيل السفر المعني للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر".

بدورها، قالت شركة الطيران الوطنية القطرية في بيان إنه "نظرا للوضع القائم في لبنان، علقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإليه حتى 25 سبتمبر".

وأضافت "تبقى سلامة ركابنا على رأس أولوياتنا".

وخلفت مئات الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان أمس الاثنين 492 قتيلا، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخطوط القطرية منع المسافرين من مطار بيروت من نقل أجهزة "بيجر" واتصال لاسلكي في طائرتها، بناء على توجيهات هيئة الطيران المدني اللبنانية، وذلك بعد انفجار هذه الأجهزة بعناصر "حزب الله" مما أدى إلى مقتل 37 شخصا وإصابة الآلاف.