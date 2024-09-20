شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي باستشهاد ستة فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم وسط مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد شهداء المدينة منذ فجر اليوم إلى 13 شهيداً والعديد من الجرحى، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في المدينة.

كما استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية استهدف منزلاً بحي الدرج وسط مدينة غزة وشقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال ستة شهداء بينهم نساء وأطفال وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي الدرج، كما استشهد فلسطيني وأصيب خمسة آخرون في قصف استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات، ترافق ذلك مع قصف جوي مكثف لمحيط مستشفى العودة في المخيم. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 50 فلسطينياً خلال اقتحامها بلدة كفر لوقف في قلقيلية، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين. اعتقالات مكثفة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين اثنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل، ونصبت قناصة على أسطح عدد منها في الحي الشمالي، واعتقلت شابين عقب مداهمة منزلي ذويهما.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين ومنازلهم، لافتةً النظر إلى أن الاقتحام مازال مستمرا حتى اللحظة.

في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق نار كثيف، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين . كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.