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تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس محايل عسير ورجال ألمع

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الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارتا التعليم بمحافظتي محايل عسير ورجال ألمع بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد في جميع المدارس للطلاب والطالبات، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحتا أن الدوام لليوم الدراسي غدًا سيكون عن بُعد عبر "" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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