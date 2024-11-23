شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس محايل عسير ورجال ألمع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارتا التعليم بمحافظتي محايل عسير ورجال ألمع بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد في جميع المدارس للطلاب والطالبات، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحتا أن الدوام لليوم الدراسي غدًا سيكون عن بُعد عبر "منصة مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
وأوضحتا أن الدوام لليوم الدراسي غدًا سيكون عن بُعد عبر "منصة مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.