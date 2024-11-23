شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. هطول أمطار متوسطة على أجزاء من عدة محافظات والان نبدء بالتفاصيل

طقس المناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم السبت، هطول أمطارٍ متوسطة.وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات، العقيق، وبلجرشي، والقرى، وبني حسن، وغامد الزناد، والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها.كان كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل لـ"اليوم" أن المملكة ستشهد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الموافق 25 نوفمبر 2024.وبين أن التأثير سيبدأ من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، ليشمل المنطقة الشرقية والقصيم والرياض، ويستمر هذا الانخفاض حتى نهاية الأسبوع.وتتزامن هذه التغيرات الجوية مع استمرار حالة جوية ماطرة بدأت منذ يوم أمس الجمعة، وتؤثر على معظم مناطق المملكة، مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة.