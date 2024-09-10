الخليج اليوم .. وزير الداخلية السعودي يزور المعهد القومي لتدريب القوات المصرية ومعهد الشرطة (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني - زار وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، اليوم الاثنين، المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة في جمهورية مصر العربية.

وكان في استقباله لدى وصوله المعهد، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب اللواء تامر مخيمر.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح عن المعهد وأقسامه ودوره في تأهيل المتدربين لحفظ الأمن، كما شهد خلال جولته في المعهد تمرينا افتراضيا لقوات التدخل السريع في التعامل مع الإرهابيين والمجرمين.

وحين زار أكاديمية الشرطة المصرية، كان في استقباله لدى وصوله مقر الأكاديمية، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم.

واستمع خلال الجولة لشرح موجز عن تاريخ الأكاديمية، ودورها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة، كما شاهد فيلما وثائقيا عن أقسام الأكاديمية وبرامجها التدريبية، ثم تجول في مرافقها وشهد فرضية لحفظ الأمن وحماية السلامة العامة.

يذكر أن العلاقة الأمنية بين السعودية ومصر تعد من أهم جوانب التعاون الثنائي بين البلدين، وتستند إلى تاريخ طويل من الشراكة الاستراتيجية في مجالات الأمن والدفاع.

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المصدر: وكالة الأنباء السعودية "واس"