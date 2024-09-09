شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم نساء وأطفال.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 40988 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 339 على التوالي إلى 40988 شهيداً، ونحو 94825 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 16 فلسطينياً وإصابة 64 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأشارت إلى وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات. قصف قطاع غزة استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، استهدف منازل وتجمعاً للفلسطينيين في مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد طفلة وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، جراء قصف مدفعية الاحتلال لمنزل في حي التفاح بمدينة غزة.