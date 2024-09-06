شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف على حي الزيتون بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، استهدف تجمعاً للفلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف استهدف مبانٍ سكنية في المنطقة الجنوبية من الحي.

وفي وسط قطاع غزة، قصفت طائرات ودبابات الاحتلال شمال غرب مخيم النصيرات، مما أدى إلى دمار هائل في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب وفُقد عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف عدة أحياء سكنية في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد امرأة وابنتها في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في محيط المستشفى الأردني وسط مدينة غزة، كما تواصل الطواقم الطبية البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر.

وفي حي الصبرة جنوب مدينة غزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً مكتظًا بالنازحين، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في مدينة غزة منذ فجر اليوم إلى 11 شهيدًا وعشرات الجرحى والمفقودين.