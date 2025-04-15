شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء التضامن والزراعة والتنمية المحلية يفتتحون معرض ديارنا للحرف اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى يرافقها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جناح ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالمتحف الزراعى بالدقى والمقام على هامش معرض زهور الربيع.

ويستضيف المعرض عدد كبير من العارضين والعارضات الذين يعرضون منتجاتهم التراثية و اليدوية ومشغولات الأرابيسك والنحاس والزجاج بجانب ديكورات المنازل والأزياء والاكسسوارات.

وتفقدت وزيرة التضامن الإجتماعى أروقة الجناح ومنتجات العارضين حيث أشادت بالمنتجات المعروضة وجودة الخامات المستخدمة في المنتجات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الأسر المنتجة وأصحاب الحرف من خلال مشروعات عديدة سواء من الوزارة أو المجلس القومى للمرأة أو مؤسسات المجتمع، مشيرة إلى أن مشروع الأسر المنتجة مشروع اجتماعى يستهدف تنمية الموارد الاقتصادية للأسرة عن طريق استغلال طاقات وقدرات أفرادها بإستغلال الصناعات البيئية والمنزلية وتحسين أوضاعهم بأساليب الرعاية والتوجيه لمواجهة متغيرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية لافته الى أن معرض ديارنا هو منفذ تسويقى يضم المنتجات المتميزة للأسر المنتجة ، ويهدف إلى تمكين المبدعين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة، كما أن هناك تعاوناً مع كافة المؤسسات في الدولية ومشاريع مصر والمجلس القومى للمرأة والمجتمع المدنى.