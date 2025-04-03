شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة سيرك طنطا بعد واقعة تعدى نمر على عامل في الغربية والان مع تفاصيل الخبر

أزال حي أول طنطا في محافظة الغربية، سيرك طنطا المتنقل بشكل نهائي، وذلك عقب الحادث الأليم الذي شهده أحد العروض بثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث هاجم نمر أحد العاملين بالسيرك، ما أدى إلى بتر ذراعه.

وقام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بزيارة محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك الذي تعرض لهجوم نمر أثناء العرض بمدينة طنطا، وذلك بمستشفى جامعة طنطا. جاءت الزيارة للاطمئنان على حالته الصحية والتأكد من توفير كافة أوجه الدعم له ولأسرته.

وذلك بحضور الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا ، الدكتور محمد الشبيني مدير مستشفى الطوارئ، حسناء ابراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، احمد القللي وكيل وزارة القوة العاملة .

وخلال الزيارة، قدم محافظ الغربية دعم مالي فوري للمصاب، لمساعدته في تجاوز محنته، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في مساندة أبنائها كما وجه اللواء أشرف الجندي مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص معاش شهري للمصاب، لضمان حياة كريمة له بعد إصابته التي أدت إلى بتر ذراعه، مما جعله غير قادر على العودة إلى عمله السابق.

وفي خطوة تعكس التزام الدولة بتأمين مستقبل المواطن المتضرر، قام المصاب محمد إبراهيم عبد الفتاح بتوقيع عقود عمله الجديدة أمام محافظ الغربية، بعد أن تم التنسيق مع مديرية القوى العاملة لتوفير وظيفة مناسبة لحالته الصحية. وأكد المحافظ أن هذه الوظيفة ستكون بداية جديدة له، وأن المحافظة ستظل داعمة له حتى يتجاوز أزمته.

من جانبه، أعرب محمد إبراهيم عبد الفتاح عن شكره العميق لمحافظ الغربية على هذه الزيارة والدعم غير المسبوق، مؤكدًا أن توقيعه لعقود العمل الجديدة ومعاش التضامن الاجتماعي سيشكلان نقطة تحول في حياته. كما أشادت أسرته بسرعة استجابة المحافظة لمساعدته، مثمنين الجهود المبذولة لضمان حصوله على الرعاية الصحية والمالية اللازمة.