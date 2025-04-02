شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس فى عظته الأسبوعية: ظهور العذراء بكنيسة الزيتون علامة محبة وبركة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

تذاع العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الآن، من كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون حضور شعبى، وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني، في حديثه عن الذكرى السنوية لظهور السيدة العذراء مريم فى كنيسة الزيتون بالقاهرة، أن هذا الحدث الذي وقع فى الثاني من أبريل عام 1968، كان علامة واضحة على محبة الله لمصر وبركة خاصة للكنيسة القبطية.

وأشار قداسة البابا تواضروس خلال عظته الأسبوعية، إلى أن الظهور جاء في فترة شهدت عودة جزء من رفات القديس مارمرقس الرسول إلى مصر، وهذا أثناء عهد القديس البابا كيرلس السادس، مما جعل هذا التوقيت ذات طابع مقدس ومميز في تاريخ الكنيسة.

وأضاف البابا تواضروس أن ارتباط مصر بالعذراء مريم ليس وليد اللحظة، بل يمتد عبر التاريخ، منذ هروب العائلة المقدسة إلى أرضها، مرورًا بمعجزة نقل جبل المقطم في القرن العاشر، وحتى ظهوراتها المتكررة في القرن العشرين في بعض الكنائس بالقاهرة، مؤكدًا قداسته على أن هذه الظهورات تعكس عناية الله ورعايته لشعبه.