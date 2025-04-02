شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تطوير لوائح البرامج الدراسية بالمعاهد العليا لتواكب سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن عدد الطلاب فى المعاهد العليا الخاصة حوالى 873 ألف طالب ويمثلون أكثر من ثلث الطلاب بمنظومة التعليم العالى فى مصر.

وأكد الدكتور جودة غانم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، العمل على تطوير وتعديل لوائح المعاهد العليا لتواكب متطلبات سوق العمل وذلك بعد مراجعة لجان القطاع الجديدة منوط بها الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد والحصول على الرأى الفني حول انشاء وتعديل اللوائح والبرامج، خاصة وأن لدينا 180 معهد عالى خاص بها 212 تخصص ، خاصة أن هناك معاهد تضم تخصصين تجارى وعلوم حاسب ومعاهد تضم تخصصات عديدة.



وكان الدكتور أيمن عاشور أهمية دور المعاهد العالية الخاصة في منظومة التعليم العالي، مشددًا على ضرورة تحسين العملية التعليمية، وإدخال التخصصات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والرقمنة؛ لتأهيل الخريجين لسوق العمل، مشيرًا إلى دعم الوزارة المستمر للمعاهد لتمكينها من أداء دورها الفاعل وفقًا لمعايير الجودة العالمية ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال التقييم الدوري وتصنيف المعاهد بناءً على جودة خدماتها التعليمية.

