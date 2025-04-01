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كهرباء سوريا تعلن عودة التيار إلى حمص وحماة وطرطوس والتشغيل تدريجيا بالمحافظات

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كهرباء سوريا تعلن عودة التيار إلى حمص وحماة وطرطوس والتشغيل تدريجيا بالمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا المهندس خالد أبو دي في تصريح لوكالة الأنباء السورية، عودة التيار الكهربائي إلى محافظات حمص وحماه و طرطوس، ‏وسيعود تدريجياً لباقي المحافظات.

يأتي ذلك بعدما أكدت وزارة الطاقة السورية، قبل ساعة انقطاع الكهرباء عن مختلف أنحاء سوريا نتيجة أعطال عديدة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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