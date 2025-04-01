شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء سوريا تعلن عودة التيار إلى حمص وحماة وطرطوس والتشغيل تدريجيا بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا المهندس خالد أبو دي في تصريح لوكالة الأنباء السورية، عودة التيار الكهربائي إلى محافظات حمص وحماه و طرطوس، وسيعود تدريجياً لباقي المحافظات.
يأتي ذلك بعدما أكدت وزارة الطاقة السورية، قبل ساعة انقطاع الكهرباء عن مختلف أنحاء سوريا نتيجة أعطال عديدة.
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