شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء سوريا تعلن عودة التيار إلى حمص وحماة وطرطوس والتشغيل تدريجيا بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا المهندس خالد أبو دي في تصريح لوكالة الأنباء السورية، عودة التيار الكهربائي إلى محافظات حمص وحماه و طرطوس، ‏وسيعود تدريجياً لباقي المحافظات.

يأتي ذلك بعدما أكدت وزارة الطاقة السورية، قبل ساعة انقطاع الكهرباء عن مختلف أنحاء سوريا نتيجة أعطال عديدة.