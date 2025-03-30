شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: توزيع 150 ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم بعدة محطات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية لمترو الأنفاق، توزيع 150 ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم بالتعاون مع بنك الطعام المصري، طوال شهر رمضان بعدة محطات بالخطين الثانى والأول للمترو، وذلك وفقا لتعليمات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، حيث تم إطلاق حملة هنفطر فى المحطة للعام الخامس على التوالي بالتنسيق مع بنك الطعام المصري لإفطار صائم من خلال توزيع وجبات خفيفة على ركاب مترو الأنفاق، وبتوجيهات المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة المترو.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن وجبة الإفطار الخفيفة كانت تحتوى على زجاجة مياه و عصير و بسكويت وأنه تم القيام بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميآ بعدد خمسمائة وجبة على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب حيث أن التوزيع تم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو و الأكثر كثافة بالركاب ( الشهداء - أنور السادات - العتبة - جمال عبدالناصر - شبرا الخيمة - كلية الزراعة - الجيزة ) بالخط الأول والثاني .



وقامت الحملة تحت إشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية بوزارة النقل والمستشار عبد الله شحاته المستشار القانونى لوزارة النقل ، وتهدف المبادرة إلى الوصول إلى توزيع مائة وخمسين ألف وجبة إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق .



توزيع وجبات بمحطات المترو



توزيع وجبات بمحطات المترو



توزيع وجبات بمحطات المترو



توزيع وجبات بمحطات المترو