مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24-3-2025 بمحافظات الجمهورية

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 24 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 24-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:28  ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:09 م
موعد صلاة العشاء  7:26


الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:32 ص
موعد صلاة الظهر 12:07
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:32 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:24
موعد صلاة الظهر 11:58 م
موعد  صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 7:22  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:18
وقت صلاة الظهر 11:50
موعد صلاة  العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:57 م
وقت صلاة العشاء 7:12 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:27  ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:16

 

