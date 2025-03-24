شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الإثنين، 24 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 24-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:28 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:09 م

موعد صلاة العشاء 7:26

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:32 ص

موعد صلاة الظهر 12:07

موعد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:32 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:24

موعد صلاة الظهر 11:58 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:05 م

موعد صلاة العشاء 7:22 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:18

وقت صلاة الظهر 11:50

موعد صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:57 م

وقت صلاة العشاء 7:12 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:27 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:16

