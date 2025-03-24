شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالإثنين، 24 مارس 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 24-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:28 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:09 م
موعد صلاة العشاء 7:26
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:32 ص
موعد صلاة الظهر 12:07
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:32 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:24
موعد صلاة الظهر 11:58 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 7:22 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:18
وقت صلاة الظهر 11:50
موعد صلاة العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:57 م
وقت صلاة العشاء 7:12 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:27 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:03 م
موعد صلاة العشاء 7:16
