شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تعلن اغتيال عضو مكتبها السياسى إسماعيل برهوم في غارة للاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن حماس تعلن اغتيال عضو مكتبها السياسي إسماعيل برهوم في غارة للاحتلال على مجمع ناصر، وتؤكد أن الاحتلال استهدف إسماعيل برهوم أثناء علاجه بمجمع ناصر الطبي، واستهداف برهوم أثناء علاجه جريمة جديدة بسجل الاحتلال الحافل باستباحة المرافق الصحية.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

