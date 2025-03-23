شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان المغرب الأحد 23 رمضان فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأحد، 23 مارس 2025 04:30 م
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” موعد أذان المغرب، اليوم الأحد 23-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم الـ 23 من أيام رمضان.موعد أذان المغرب فى محافظات مصر
- موعد أذان المغرب بالقاهرة 6:08 م
- موعد أذان المغرب بالإسكندرية 6:13 م
- موعد أذان المغرب بطنطا 6:10 م
- موعد أذان المغرب بالمنصورة 6:08 م
- موعد أذان المغرب بالزقازيق 6:07 م
- موعد أذان المغرب بسوهاج 6:06 م
- موعد أذان المغرب ببنى سويف 6:09 م
- موعد أذان المغرب بالمنيا 6:10 م
- موعد أذان المغرب بقنا 6:03 م
- موعد أذان المغرب بأسوان 6:03 م
- موعد أذان المغرب بمطروح 6:30 م
- موعد أذان المغرب بالغردقة 5:58 م
- موعد أذان المغرب بالإسماعيلية 6:05 م
- موعد أذان المغرب بدمياط 6:07 م
- موعد أذان المغرب بشرم الشيخ 5:56 م
- موعد أذان المغرب بالفيوم 6:10 م
- موعد أذان المغرب بكفر الشيخ 6:07 م
- موعد أذان المغرب بالمنوفية 6:10 م
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز