شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناعة: الصيام يدعم الجهاز الهضمى ويحسن عملية الهضم وإنتاج الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة شيماء عطية أستاذ مساعد المناعة بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث ، أن الصيام يدعم صحة الجهاز الهضمى خاصة البكتيريا النافعة أو ما يعرف بالميكروبيوم، التى تلعب دورا أساسيا فى تحسين الهضم وتقوية المناعة وإنتاج الفيتامينات والإنزيمات الضرورية.

وأوضحت أستاذ المناعة أن الصيام يمنح الجهاز الهضمى فترة راحة مما يقلل الالتهابات ويحسن امتصاص العناصر الغذائية مما ينعكس إيجابا على صحة الأمعاء وعملها.

ويأتى ذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك، وإعلان الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة عن بدء نشر سلسلة "صوموا تصحوا"، وهي مجموعة من الإنفوجرافات التوعوية التي يقدمها معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

تهدف هذه السلسلة إلى تقديم إرشادات صحية ونصائح غذائية موثوقة تساعد الصائمين على اتباع نظام غذائي متوازن خلال الشهر الفضيل، وتعزز من الوعي بأفضل الممارسات الصحية للصيام بطريقة آمنة.

وسيتم نشر الإنفوجرافات يوميًا عبر الصفحات الرسمية للوزارة، حيث تتناول مواضيع متنوعة مثل أهمية شرب المياه، تأثير الصيام على الصحة، وكيفية تناول الوجبات بطريقة سليمة لتجنب المشكلات الصحية الشائعة خلال رمضان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع، والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية للمراكز والمعاهد التابعة لها في تقديم محتوى توعوي هادف يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية.