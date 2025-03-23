شكرا لقرائتكم خبر عن مصر جميلة.. إفطار منشية الصدر للعام الثالث ..احتفالية رمضانية تجمع ألآف الأسر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحضور النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أقام أهالي منشية الصدر والوايلي، إفطار رمضان للعام الثالث على التوالي حضره الآلاف من سكان المنطقة، وذلك في أجواء من البهجة والمحبة.



الإفطار الذي بدأ كمبادرة من الأهالي منذ العام قبل الماضي، أصبح اليوم جزءًا من تقاليد المنطقة، حيث تم تنظيمه هذا العام برعاية كاملة من النائبة نورا علي، رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.

وقالت النائبة نورا علي في تصريحاتها أن هذا العمل يتم بصدق وإخلاص، خالصًا لله تعالى، مؤكدة أنها تشعر بسعادة كبيرة لرؤية تفاعل أهالي منشية الصدر مع بعضهم البعض بهذا الشكل الجميل.

وأوضحت أن الهدف الأساسي هو تقوية الروابط المجتمعية وتعزيز روح التكافل بين أفراد المجتمع.

وقال محمد الكريتي مسؤول التنظيم عن الافطار إن مجموعة التنظيم تضم أكثر من ٢٥٠ شاب وفتاة وكبار.

وأضاف قائلا إن المميز في هذه الفعالية هو احتشاد أهالي المنطقة للمشاركة في إعداد الطعام والشراب والتعاون في التنظيم، حيث أصبح هذا اليوم بمثابة عيد قومي لسكان منشية الصدر، الذي ينتظره الجميع بحماس كل عام، وتستمر هذه المبادرة في تعزيز قيم التعاون والمشاركة المجتمعية، حيث يشكل الإفطار الرمضاني فرصة هامة لأهالي منشية الصدر للتجمع والتواصل وتبادل البهجة في هذا الشهر الكريم.



احتفالية الافطار



الاحتفالية



جانب من الافطار



حفل الافطار