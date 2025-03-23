شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تنقل تحية الرئيس السيسى للأمهات المثاليات والان مع تفاصيل الخبر

نقلت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للأمهات المثاليات خلال حفل الوزارة السنوى لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2025، لافتة إلى أن الاحتفال اليوم يتزامن مع مرور 10 أعوام على أكبر برنامج للدعم النقدى المشروط وهو برنامج تكافل وكرامة قائلا: "لقد حقق هذا البرنامج، فى عقد واحد، ما لم يتحقق فى خمسة عقود مضت، ورسّخ دعائم العدالة الاجتماعية، وساهم فى بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتضامنًا.

وأثبت البرنامج صلابته على مدار هذا العقد بعد تعرض مصر لظروف اقتصادية وجائحة عالمية وتداعيات نتيجة للحروب والنزاعات ونجح البرنامج الأكبر فى العالم العربى فى الوصول إلى ملايين من الأسر على مدار هذا العقد، من بينهم أكثر من 75٪ سيدات ،كما تمت زيادة قيمة الدعم النقدى المقدم ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وآخرها قرارات الرئيس السيسى فى إطلاق حزمة اجتماعية تضمنت زيادة قيمة الدعم النقدى بنسبة 25٪ للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة إضافةً إلى ذلك، قدمت الوزارة هذا العام دعمًا مباشرًا لتغطية تكاليف التعليم لعدد 1.5 مليون فى مراحل التعليم المختلفة ،كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعى دعمًا نقديًا سنويًا يصل إلى 18 مليار جنيه، منهم 5.2 مليار جنيه لدعم المرأة المعيلة بإجمالى 673 ألف مستفيدة، ونحو 7.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعى لتغطية أحكام النفقة لإجمالى 409 آلاف مستفيدة.

جاء ذلك خلال الحفل السنوى لوزارة التضامن الاجتماعى لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2025 بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومى للمرأة.