شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 20 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا السبت 22 مارس 2025 الموافق 22 رمضان، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الهيئة العامة للاستعلامات تنفى مزاعم نقل نصف مليون فلسطينى إلى سيناء

في تصريح صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، نفت مصر بصورة قاطعة وتامة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بأنها "مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة".

أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني عن إلغاء عدة رحلات لمصر للطيران المتجهة اليوم /الجمعة/ من القاهرة إلى مطار هيثرو بلندن؛ بسبب نشوب حريق وانقطاع التيار الكهربائى هناك.

حددت وزارة الأوقاف 6240 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446 هجريًا، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة الأجواء الإيمانية لاستقبال عيد الفطرالمبارك، فضلاً عن المساجد التي تقام بها صلاة العيد. أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى) بمدينة القاهرة الجديدة، كما سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات "المنطقة الثانية" بالمشروع، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 23 مارس، وطبقاً للمعلن من جهاز المدينة. وزارة الصحة: إنهاء القائمة الأولى للجراحات السرطانية بمستشفى علاج الأورام بسمالوط أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنهاء القائمة الأولى للجراحات السرطانية، داخل مستشفى علاج الأورام بسمالوط، بمحافظة المنيا، ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار على مستوى المحافظات، حرصا على تخفيف من معاناة المرضى. قام أحمد كجوك وزير المالية، بتكريم الأمهات المثاليات ورائدات العمل بوزارة المالية ، مؤكدًا أننا نستلهم من كل أم مصرية الإرادة الصلبة، وروح التحدى والتفاني والبذل والعطاء المتجدد، والعمل المتواصل بإخلاص ومثابرة؛ للإسهام الفعال فى بناء الأسرة المصرية، ومؤسسات وطننا الغالى، لافتًا إلى أن وزارة المالية تزخر بالعديد من الكفاءات النسائية المشرفة، التى تجسد مثالاً جيدًا لرائدات العمل، والسيدات المؤثرات فى مواقع صنع القرار، وهى كلها أمور تسهم وتساند جهود تحقيق الانضباط المالى والاقتصادي. وزارة الزراعة تكشف موعد الافتتاح التجريبى لحديقة الحيوان أمام الجمهور كشفت وزارة الزراعة عن موعد الافتتاح التجريبي لحديقة الحيوان أمام الجمهور والذي سوف يكون في سبتمبر 2025، بالتزامن مع إستضافة مصر لمؤتمر الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والأحواض المائية (PAAZA) والذي يُعقد للمرة الأولي في مصر أو احدى دول شمال إفريقيا وهو حدث هام يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال رعاية الحيوانات والحفاظ على الحياة البرية انخفضت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، مواصلةً تراجعها من أعلى مستوياتها القياسية الأخيرة وسط ضغوط من قوة الدولار، حيث يراهن المتداولون على بقاء معدلات الفائدة الأمريكية دون تغيير على المدى القريب. حماس: لا صحة لقطع الاتصالات أو وقف محادثات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين أكد حركة حماس أنه لا صحة لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت بشأن قطع الاتصالات أو وقف المحادثات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، والحركة لا تزال في قلب المفاوضات وتتابع مع الوسطاء بكل مسؤولية وجدية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية. حماس: لا صحة لقطع الاتصالات أو وقف محادثات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين انخفاض أسعار الذهب مع تزايد قوة الدولار وتثبيت الفائدة الأمريكية أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أصدر تعليماته للجيش بالسيطرة على مزيد من المناطق في غزة مع إجلاء السكان، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل. ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلى على حى التفاح فى غزة إلى 5 أشخاص ارتفعت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلى على شقة سكنية بحى التفاح شرقى مدينة غزة إلى 5 شهداء بينهم 3 أطفال حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية. ذكرت وسائل إعلام محلية أن زلزالا بقوة خمس درجات هز، اليوم الجمعة، منطقة نطنز في إقليم أصفهان بوسط إيران، حيث يوجد موقع نووي رئيسي. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا السبت 22 مارس 2025 الموافق 22 رمضان، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء . الطقس غدا السبت 22 مارس.. انخفاض درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 20 درجة زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة فى إيران بالقرب من موقع نووي رئيسي ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلى على حى التفاح فى غزة إلى 5 أشخاص وزير دفاع إسرائيل: أصدرت تعليمات للجيش بالسيطرة على مزيد من المناطق بغزة وزارة الزراعة تكشف موعد الافتتاح التجريبى لحديقة الحيوان أمام الجمهور المالية: الموازنة الجديدة تدعم المرأة بمبادرات أكثر لتمكينها اقتصاديا وزارة الصحة: إنهاء القائمة الأولى للجراحات السرطانية بمستشفى علاج الأورام بسمالوط بدء تسليم دفعتين بمشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة الأحد المقبل

إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة إلى مطار هيثرو بلندن بسبب حريق أدى لانقطاع الكهرباءوزارة الأوقاف تخصص 6240 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك