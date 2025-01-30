شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مدته 10 دقائق قاد منى فاروق للحبس 3 سنوات.. ما القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الفنانة منى فاروق، بتهمة التعدى على المبادئ والقيم الأسرية، بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف، وغرامة 100 ألف جنيه، يوضح الخليج 365 فى النقاط التالية، كيف قاد فيديو على السوشيال ميديا منى فاروق لخلف القضبان.



- منى فاروق بثت فيديو على صفحتها الخاصة تبلغ مدته 10 دقائق يتصمن ألفاظ وعبارات خادشة.

- المتهمة سردت وقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ألفاظ خارجة.

- تعدت خلال الفيديو على مبادئ وقيم الأسرة المصرية.

- واجهت دعوى قضائية بسبب بث الفيديو.

- المحكمة قضت بحبسها 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إدارى السيدة زينب، والمقيدة برقم 1524 لسنة 12024 جمع شئون اقتصادية، أن المتهمة تعدت على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكترونى الخاص بموقع التواصل الاجتماعى "تيك توك عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا فى القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

مما يؤجج من مشاعر مشاهديها وتثير اشمئزازه غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة مؤثرة، بالسلب لمن يشاهد ذلك المقطع المرئى بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية والتى لاقت استهجان العامة وراحوا بنشرها عبر منصتى "يوتيوب" وفيس بوك" مما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.