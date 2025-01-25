شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن فوائد الزعفران.. مضاد للألم والتقلصات والان مع تفاصيل الخبر

"الزعفران" من النباتات الجميلة والرقيقة التي تكن لها الشعوب مكانة خاصة في قاموسها المطبخي والطبي والجمالي منذ قديم الزمان، وهو من أجمل النباتات البصلية التي لا تنمو بأكثر من 40 سنتيمترًا وعادة ما تكون أوراقها دقيقة ونحيفة ومطرزة بالأبيض وأزهارها ليلكية وزهرية أحيانا ذات المياسم الخمرية البنية الحمراء الداكنة والمتميزة مع بعض الاصفرار أحياناً.

وفى التقرير التالى نتعرف على فوائد الزعفران، كما ذكرها معهد تكنولوجيا الأغذية:

زيت الزعفران مضاد للألم والتقلصات، ومزيل لآلام الطمث وآلام غشاء اللثة.

مسكن ومقو للجهاز العصبي المركزى، كما أنه مفيد لحالات الضعف الجنسي.

يستعمل الزعفران كتوابل في تجهيز الأطعمة والمأكولات.

يتمتع الزعفران بخصائص وقائية مقاومة للسرطان.

مكرع ومجشئ ، طارد للأرياح، وبنفس الوقت فإنه يوقف شهية الطعام، يستعمل للحمية وتخفيض الوزن.

يساعد على خفض الحرارة.

منشط للطاقة الجنسية.

مفيد في معالجة السعال والتهابات القصبة الهوائية.

مفيد فى علاج البشرة الجافة، و يمكن مزج الزعفران مع الزنجبيل لتحسين الاداء والنتائج ، وإعطاء البشرة الطراوة اللازمة.

يعطي الزعفران طاقة، فهو يزيد في الطاقة الجسدية ويقوى الحواس من سمع وإبصار وشم ولمس .

ينشط الزعفران القلب ويمنع تسرع القلب والخفقان، يستعمل في معالجة هذه الأمراض.

مفرح قوي يعطي انسجاماً نفسياً ، يمنع اعتلال المزاج والكآبة والاعتلال ، والأمراض النفسية والوساوس والمخاوف ، منوم ومهدئ.

يخفض كهرباء الدماغ خصوصاً في حالات الصرع.