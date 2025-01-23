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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسالة هامة حول مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 23 يناير 2025 12:21 م
قالت وزارة الصحة والسكان إن القيء وتورم الرجل والشعور بالدوخة جميعها علامات طبيعية تظهر على السيدة الحامل ولكن عند زيادة هذه الأعراض عن الحد الطبيعي فقد يمثل عامل خطر عليها لذلك يجب استشارة الطبيب بشكل دوري لضمان سلامتك وسلامة طفلك
1- فيروس الالتهاب الكبدى بى
2- فيروس نقص المناعة البشرى HiV
3- البكتيريا المسببة لمرض الزهرى
4- تحليل السكر.
5 - قياس الطول والوزن وضغط الدم.
6 - الكشف المبكر عن أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة.
ووجهت السيدات الحوامل بزيارة أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف والمتابعة والعلاج بالمجان.
مبادرة رئيس الجمهوريه لصحة الأم والجنين
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