شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسالة هامة حول مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن القيء وتورم الرجل والشعور بالدوخة جميعها علامات طبيعية تظهر على السيدة الحامل ولكن عند زيادة هذه الأعراض عن الحد الطبيعي فقد يمثل عامل خطر عليها لذلك يجب استشارة الطبيب بشكل دوري لضمان سلامتك وسلامة طفلك

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلي تقديم مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين خدماتها بالمجان، وتستهدف اكتشاف الأمراض المعدية والتى تشمل :

1- فيروس الالتهاب الكبدى بى

2- فيروس نقص المناعة البشرى HiV

3- البكتيريا المسببة لمرض الزهرى

4- تحليل السكر.

5 - قياس الطول والوزن وضغط الدم.

6 - الكشف المبكر عن أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

ووجهت السيدات الحوامل بزيارة أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف والمتابعة والعلاج بالمجان.