شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تستعد للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السادسة والخمسين، وذلك بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، في الفترة من الثالث والعشرين من يناير الجاري، وحتى الخامس من فبراير المقبل.



ويشارك في المعرض المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، الذي يتواجد في (صالة 1 جناح B 60)، ودار النشر لوجوس، التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، المتواجدة في (صالة 2 جناح C 43)، وكذلك، دار النشر الأكويني، التي تتواجد في (صالة 2 جناح B 11).

وعقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مؤتمرًا صحفيًا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، للكشف عن تفاصيل الدورة الـ 56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وذلك بحضور عبد الله الرحبي سفير سلطنـة عمـان بالقاهرة "ضيف شرف المعرض"، والسفيرة السفيرة أوليفيا نوديران، سفيرة رومانيا بالقاهرة، والسفير طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى القاهرة، وممثل وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد فريد، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والشريك الاستراتيجي مركز مصر للمعارض الدولية، وممثلي الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وممثل شركة ديميديا لتنظيم المؤتمرات والمعارض.