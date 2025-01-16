شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: إجراء فحوص قبل الزواج يحمى من الإصابة بالأمراض الوراثية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك": اطمئنوا على صحة وسلامة أجيالكم المستقبلية بتجنب انتقال الأمراض الوراثية عن طريق الكشف المبكر وعمل فحوصات ما قبل الزواج".

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "نتيجة الفحوصات الطبية سارية لمدة 6 أشهر".

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الفحوصات تتضمن الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة والصحة الإنجابية وقياس عامل RH.

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت:

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

4-استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.