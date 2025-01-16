شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب صفوف النقل يبدأون إجازة نصف العام حتى 6 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

بدأت إجازة نصف العام الدراسى لصفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم الخميس، حيث تستمر إجازة نصف العام الدراسى حتى يوم 6 فبراير المقبل على أن تستمر المدارس فى تصحيح كراسات إجابة امتحانات الترم الأول للطلاب مع إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

واستعدت المديريات التعليمية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية بداية من السبت 18 يناير الجارى.

وحذرت المديريات التعليمية الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصدها من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، حيث شددت المديريات على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان والمتابعة بشكل دقيق لمنع أى محاولات غش.