شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين: لدينا فرصة لإعادة محتجزينا لا ينبغى أن نضيعها والان مع تفاصيل الخبر

طالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وأصحاب القرار بتسريع المفاوضات لإعادة محتجزينا فورا، وقالوا لدينا فرصة تاريخية لإعادة محتجزينا لا ينبغي أن نضيعها، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.