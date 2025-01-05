شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا هيئة الرعاية الصحية ومركز البيانات والحوسبة السحابية يتابعان هذه المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، برئيس مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "Data Hub P1"، وذلك لبحث ومتابعة مشروعات التعاون المشترك، بحضور عدد من قيادات المركز.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين هيئة الرعاية الصحية ومركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، واستعراض الفرص المتاحة للاستفادة من إمكانيات المركز في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير خدمات الرعاية الصحية ضمن إطار منظومة التأمين الصحي الشامل. كما تم بحث آليات دعم المشاريع المستقبلية التي تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى الرؤية الثاقبة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية، مؤكدًا أن هذه الرؤية عززت التحول الرقمي للجهاز الإداري للدولة وأتاحت إمكانيات هائلة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، مما يدعم التطوير الشامل والتغيير الإيجابي لتحقيق التنمية المستدامة وإحداث فرق ملموس في حياة المواطنين عبر دمج التكنولوجيا المتقدمة في جميع القطاعات الحكومية، وخصوصًا قطاع الرعاية الصحية.

وأضاف الدكتور السبكي: "سنبني على النجاحات المشتركة مع مركز البيانات في تشغيل غرف الشبكة الوطنية لإدارة الأزمات في فروع ومنشآت الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحسين خدماتنا الصحية بشكل مستدام."

وأوضح رئيس الهيئة: "نبحث الاستفادة من إمكانات مركز البيانات والحوسبة السحابية في إدارة وتحليل البيانات الضخمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات الرعاية الصحية ودعم اتخاذ القرار بمعلومات دقيقة تُسهم في تحسين الرعاية المقدمة للمواطنين."

وأكد الدكتور السبكي أن الهيئة تستهدف التعاون مع مركز البيانات للاستفادة من خبراتهم في دعم إنشاء أول مركز متخصص لعلوم الطب الاتصالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الصحية بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى تشغيل المستشفى الافتراضي في الإسماعيلية، الذي سيكون خطوة هامة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز التعاون مع مركز البيانات في المشروعات المستقبلية التي تشمل التحول الرقمي، تطبيق الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إنشاء مكتبة قومية للأمراض والأدوية، وتقديم خدمات التشخيص والاستشارات الطبية والعلاج عن بُعد، فضلاً عن إطلاق مركز أبحاث متخصص للهيئة.

وفي ختام اللقاء، تفقد الدكتور أحمد السبكي مركز البيانات والحوسبة السحابية للتعرف على إمكانات منصاته وتطبيقاته الجديدة، ومنها منصات وتطبيقات المراكز المحورية للبيانات، منصات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تطبيقات التحول الرقمي، منصات إدارة الأزمات والكوارث، وكيفية توظيف هذه التطبيقات في تطوير خدمات الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أكد رئيس مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أن القطاع الصحي جزء أساسي من نجاح المركز، مشيراً إلى أن هيئة الرعاية الصحية تمثل محركاً رئيسياً لهذا النجاح في تحقيق التحول الرقمي والابتكار في القطاع الصحي.