شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مصير شهادات 27% بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعد شهادات 23.5% و27% هى أعلى وعاء ادخارى من حيث الفائدة على شهادات الادخار لمدة عام.

وبعد قرار البنك المركزى المصرى بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.. يتساءل الكثير من المواطنين عن مصير الشهادات مرتفعة العائد 27%.

وتستمر البنوك المصدرة لشهادات 27% فى طرح الشهادات وسط اقبال من المواطنين على الشراء.

ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوى 27%؜ تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا.

وعند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 23.5% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها شهريا 3916 جنيها، أما عند شراء الشهادة ذات عائد 27% بنفس المبلغ 200 ألف جنيه تحصل على فائدة 54 ألف جنيه فى نهاية مدة الاستثمار وهى عام.



