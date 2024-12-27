شكرا لقرائتكم خبر عن أذكار الصباح.. سبحان الله وبحمده مائة مرة أفضل ما يأتى به أحد يوم القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إشراقة شمس يوم جديد وصباح يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024، نستقبل يومًا جديدًا مليئًا بالآمال والتحديات، فيقول الإمام النووى فى كتاب الأذكار : ورد فى سنن أبى داود، والترمذى، وابن ماجه وغيرها بالأسانيد الصحيحة، عن أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: " اللَّهُمَّ بِكَ أصْبَحْنا وَبِكَ أمْسَيْنا، وَبِكَ نَحْيا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ " وإذا أمسى قال: " اللَّهُمَّ بِكَ أمْسَيْنا، وَبِكَ نَحْيا، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ " قال الترمذي: حديث حسن.

فضل ذكر الله عز وجل

مِن المقرَّر شرعًا أن ذِكرَ الله تعالى مِن أفضل الأعمالِ؛ لأن سائر العبادات وسائل يتقرب بها العبد إلى الله عزَّ وجلَّ، بخلاف الذكر الذى هو المقصود الأسنى؛ كما فى "شرح المشكاة" لشرف الدين الطيبي.

ورد عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِى دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِن إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أن تَلْقَوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْناقَكُمْ»؟ قالوا: بلى، قال: «ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى» أخرجه الترمذى فى "سننه".

فضل المحافظة على أذكار الصباح والمساء والحث عليها

قد حثَّ الشرع الشريف على الإكثار مِن الذكر على الوَجهِ الذى يعُم كلَّ الأوقاتِ وأنواعِ الذكر؛ فقال سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 41].

ومِن الوظائف الشرعيَّة المطلوبة: أذكارُ طرفى النهار؛ لقوله تعالى عقبَ الأمر بذكرِهِ على جهةِ العموم: ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 42].

وحضَّ عليها الشارع فى مواضع أخر من كتابه الحكيم؛ فقال تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: 39]، وقال تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: 130]، ونحو ذلك من الآيات التى تدل على الأمر بأذكار الصباح والمساء مع تنوع المترادفات الدالة عليها؛ للدلالة على عظمها، إذ كثرة المسميات تدل على شرف وعِظَمِ المسمَّى.

وعن أبى هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مَائةَ مَرَّة، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إلا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أو زَادَ عَلَيْهِ» أخرجه الإمام مسلم فى "صحيحه".

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول إذا أصْبَحَ: «اللَّهُمّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ» أخرجه أبو داود فى "سننه".

وقت أذكار الصباح والمساء

قد قسَّم الإمام أبو حامد الغزالى أورادَ النهار إلى سبعة، وأورادَ اللَّيل إلى أربعة؛ فقال فى "إحياء علوم الدين" : [اعلم أن أوراد النهار سبعة: فما بين طلوعِ الصبح إلى طلوع قرص الشمس وردٌ، وما بين طلوع الشمس إلى الزوال وردان، وما بين الزّوال إلى وقت العصر وردان، وما بين العصر إلى المغرب وردان، والليل ينقسم إلى أربعة أوراد: وردان من المغرب إلى وقت نوم الناس، ووردان من النصف الأخير من الليل إلى طلوع الفجر] اهـ.

ولا خلافَ بين الفقهاءِ فيما ورد مِن الأذكار مقرونًا بذِكْر اليوم مطلقًا فى جواز الإتيانِ به فى أى وقتٍ مِن أوقات اليوم، وأن كونه فى أول اليوم أفضل مما سواهُ.

قال العلَّامة شرف الدين الطيبى فى "شرح المشكاة" (: [قوله: (فى يوم) مُطلق، لم يُعلم فى أى وقتٍ من أوقاتِهِ، لا يُقيَّد بشيء منْه] اهـ.

واختلفوا فى ما جاء مِن الأوراد مقرونًا بذكر الصَّباح أو المساء؛ تبعًا لاخْتلافِ تفسيرهما على ما جاء فى كلام العرب.

فأمَّا الصباح: فأكثرُ أهل اللغة على أنه مِن نصف اللَّيل الأخير إلى وقتِ الزوال، وهو ما حكاهُ ابنُ الجوالِيقى، وابنُ دريد. ينظر: "المصباح المنير" للفيومى (1/ 331، ط. المكتبة العلمية)، و"نظم فصيح ثعلب" لابن المرحَّل.

وفى الشرع: فليس المرادُ كونَ نصف الليلِ هو وقتُ الصباحِ حقيقةً، ولكنْ ما قد اطَّردَت العادةُ على كونه أوَّلَ النهار، وهو طلوعُ الفجر؛ ويؤيّد ذلك: ما أخرجه الإمام البخارى فى "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، ثم قال: وكان رجلًا أعمى، لا يُنادِى حتى يُقال له: أصبَحْتَ أصبحْتَ.

قال الإمام ابنُ بطال فى "شرح صحيح البخاري" نقلًا عن ابن حبيب: [ليس معنى قوله: (أصبحت أصبحت) إفصاحًا بالصبح على معنى أن الصُّبح قد انفجَرَ وظهر، ولكنَّه على معنى التحْذير مِن اطِّلاعه والتحضِير له على النّداء بالأذان؛ خِيفةَ انفجارِهِ] اهـ.

وعليه: فالصَّباح إنما يكون ابتداؤه مِن هذا الوقت وما قرُب منه، لا مِن نصف الليل، فيبدأ وقتُ أذكار الصباح حينئذٍ ويمتدُّ إلى الضحى، وما بقى وقتُه فحكم الصباح منسحِبٌ عليه إلى زوالِ الشمس. يُنظر: "التوقيف على مهمَّات التعاريف" للعلَّامة المناوى، و"الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية" لابن علَّان.

وأمَّا المساءُ: فالمشهور أنه يبدأ مِن وقت الزَّوال إلى العتْمة، وقيل: إلى آخر نصفِ الليل الأوَّل، وهو مروِى عن "ثعلب" وحكاه ابنُ السَّمين الحلبى عن "الراغب". يُنظر: "المصباح المنير" للفيومي.

ومِن ثَمَّ فيُرجع فيما يُسمَّى بالعشاء للعُرف، وهو مِن زوال الشمس إلى الصَّباح، فيبدأ وقتُ أذكار المساء مِن بعد صلاة العصر إلى المغرب، ويمتدُّ إلى أن يمضى ثلث الليل أو نصفه. ينظر: "الدر المصون" للسمين الحلبى، و"الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية" لابن علَّان.

وقد أورد المفسِّرون هذا الخلافَ بصدد آياتِ الأمْر بالتَّسبيح والتحمِيد. يُنظر: "تفسير الماوردي".

أذكار الصباح كاملة

اللهمَّ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموتُ وإليك النُّشورُ

بسم اللَّهِ الَّذى لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ فى الأرضِ ولا فى السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ» (ثلاث مرات).

أَصبَحْنا على فِطرةِ الإسلامِ، وكَلِمةِ الإخلاصِ، ودِينِ نَبيِّنا محمَّدٍ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ومِلَّةِ أبِينا إبراهيمَ، حَنيفًا مُسلِمًا، وما كان مِنَ المُشرِكينَ.

أصبَحْنا وأصبَح المُلْكُ للهِ، والحمدُ للهِ، أسأَلُكَ مِن خيرِ هذا اليومِ ومِن خيرِ ما فيه وخيرِ ما بعدَه، وأعوذُ بكَ مِن الكسَلِ والهرَمِ وسوءِ العُمُرِ وفتنةِ الدَّجَّالِ وعذابِ القبرِ.

اللهمَّ إنى أسألُك العفوَ والعافيةَ فى الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إنى أسألُك العفوَ والعافيةَ فى دِينى ودنياى وأهلى ومالى، اللهمَّ استُرْ عوراتى وآمِنْ روعاتى، واحفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا.

يا حى يا قيومُ برحمتك أستغيثُ، أَصلِحْ لى شأنى كلَّه، ولا تَكِلْنى إلى نفسى طرفَةَ عَينٍ أبدًا.

لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

اللهمَّ إنى أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.

اللَّهُمَّ أنتَ ربِّى لا إلَهَ إلا أنتَ خلَقتَنى وأَنا عبدُكَ وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطَعتُ أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ على وأبوءُ بذَنبى فاغفِر لى فإنَّهُ لا يغفرُ الذُّنوبَ إلا أنتَ.

حَسْبِى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إلا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (سبع مرات).

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، (ثلاث مرات).