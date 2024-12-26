شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "التصديري للكيماويات": نحتاج 50 مليار جنيه رد أعباء بصندوق دعم الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن قطاع الصادرات المصرية الخاص بالصناعات الكيماوية قابل عدة تحديات هذا العام، مشيرا إلى أنهم تعدوا في شهر نوفمبر الماضي الـ36 مليار و300 مليون بزيادة عن السنة الماضية والتي كانت 32 مليار بفارق 4 مليار دولار هذا العام بزيادة تقريبا تتعدى الـ10% عن العام الماضي وهذه زيادة جيدة في ظل الظروف الموجودة.

وأشار خالد أبو المكارم، خلال كلمة بلقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين، إلى أن موضوع صندوق دعم الصادرات نزل الدعم فيه لـ70% وسيقابلون بعض الصعوبات حتى شهر يونيو القادم وسيتغير البرنامج، قائلا: "السنة دي اتحط لنا 23 مليار جنيه ودول غير كافيين بالمرة وأقل شيء في الصندوق عشان نحقق التارجت محتاجين 50 مليار جنيه دعم أو رد اعباء".

وأوضح، أن هذا المبلغ يتم دفعه للضرائب والتأمينات وجهات معنية، كما أن هناك صعوبات في الانتاج حيث تعاني بعض القطاعات وحصل فيها انكماش نتيجة مشكلة الغاز هذ العام وقد تستمر في عام 2025 ومحتاجين حلها أو رؤية واضحة لموضوع الغاز، مؤكدا أن هناك صناعات تعتبر الغاز المادة الخام الرئيسية لها.