المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يواصل تقديم خدماته لأهالي غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حامد رعاب (غزة)

يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية، تقديم خدماته العلاجية دون انقطاع لأهالي قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون حالياً، مستمداً رسالته من التزام دولة الإمارات بالمساعدات الإنسانية الخارجية كجزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب كافة.

وقدم المستشفى منذ مباشرة أعماله في شهر فبراير الماضي، أكثر من 6400 خدمة علاجية بينها نحو 2200 عملية جراحية.

وبلغ عدد المستفيدين من جلسات العلاج الطبيعي أكثر من 760 مريضاً، بالإضافة إلى استفادة 23 مريضاً من الأطراف الصناعية.

كما بلغ عدد المرضى المقيمين حالياً في المستشفى مع مرافقيهم نحو 65 شخصاً.

وضم المستشفى الإماراتي العائم في العريش 200 سرير للمرضى ومرافقيهم، بالإضافة إلى احتوائه على 15 سريراً للعناية الفائقة الإضافية.

ويستطيع المستشفى إجراء من 10 إلى 15 عملية جراحية كل يوم، بالإضافة إلى إجراء 15 إلى 25 جلسة علاج طبيعي يومياً.

وقال الدكتور علي الضنحاني، نائب مدير المستشفى الإماراتي العائم، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن المستشفى استطاع خلال فترة وجيزة من علاج آلاف الحالات، وإجراء عمليات صغرى وكبرى مثل تبديل مفاصل الركبة والحوض، بالإضافة إلى استخدام المناظير في عمليات ترميم الأربطة في الركبة.

وأشار إلى أن المستشفى يتكون من مجموعة من الحاويات والخيم الطبية، ويضم تخصصات عديدة مثل تخصص الجراحة العامة والعناية المركزة وطب الطوارئ والباطنية.

وأشار إلى أن المستشفى العائم يقدم خدمات أخرى، بالإضافة إلى الخدمات العلاجية، مثل الخدمات الاجتماعية، حيث يسعى لتخفيف وطأة الحرب على الأشقاء الفلسطينيين من أهالي قطاع غزة وذلك عبر تنفيذ فعاليات ترفيهية، وذلك لتخفيف معاناتهم.

ويضم المستشفى العائم الذي يقام بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي، طاقماً طبياً وإدارياً مكوناً من 100 شخص من مختلف التخصصات تشمل التخدير والجراحة العامة والعظام والطوارئ إضافة إلى ممرضين ومهن مساعدة.

ويضم غرف عمليات جراحية متكاملة وعناية مركزة مزودة بكافة المعدات، إضافة إلى أقسام الطوارئ والرعاية الفائقة والمتوسطة والبسيطة والأشعة السينية والخدمات المساندة كالمختبر والصيدلية وغرفة التعقيم إلى جانب المستودعات الطبية، بالإضافة إلى توفير سيارتي إسعاف مجهزة بكافة التجهيزات الطبية للرعاية العاجلة واستقبال الحالات الحرجة.

وزود المستشفى العائم بمهبط للطائرات العمودية، وزورق بحري، يعززان الاستجابة للحالات الطارئة والصعبة التي تستدعي تدخلاً طبياً سريعاً.

كما أن جميع المصابين والحالات المرضية التي يستقبلها المستشفى تخضع بشكل فوري لعملية تقييم شاملة تتضمن إجراء كافة أنواع المعاينة والفحوص للتعامل معها وفق الإجراء المناسب سواء بالتدخل الجراحي أو تطبيق برنامج المعالجة الذي تتطلبه حالة المريض.

ويعد المستشفى العائم خطوة إضافية تستكمل دور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة الذي تم تدشينه في 3 من ديسمبر 2023.