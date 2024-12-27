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%88 من القراء يؤيدون شن حملات لضبط مافيا بيزنس الحج والعمرة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد شن حملات لضبط مافيا بيزنس الحج والعمرة؟، أيد غالبية القراء مطالب شن حملات لضبط مافيا بيزنس الحج والعمرة.

وأيد 88% من القراء مطالب شن حملات لضبط مافيا بيزنس الحج والعمرة، بينما عارض 12% من القراء مطالب شن حملات لضبط مافيا بيزنس الحج والعمرة.


نتيجة الاستطلاع

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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