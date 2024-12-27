- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يؤيدون شن حملات لضبط مافيا بيزنس الحج والعمرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد شن حملات لضبط مافيا بيزنس الحج والعمرة؟، أيد غالبية القراء مطالب شن حملات لضبط مافيا بيزنس الحج والعمرة.
وأيد 88% من القراء مطالب شن حملات لضبط مافيا بيزنس الحج والعمرة، بينما عارض 12% من القراء مطالب شن حملات لضبط مافيا بيزنس الحج والعمرة.
نتيجة الاستطلاع
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز