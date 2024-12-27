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وأيد 88% من القراء مطالب شن حملات لضبط مافيا بيزنس الحج والعمرة، بينما عارض 12% من القراء مطالب شن حملات لضبط مافيا بيزنس الحج والعمرة.

شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يؤيدون شن حملات لضبط مافيا بيزنس الحج والعمرة والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية