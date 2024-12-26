شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 93 ألف راكب اليوم تزامنًا مع إجازة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة الطيران المدني، إنفوجراف يوضح ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الركاب والرحلات الجوية يشهدها مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس بإجمالي معدل سفر ووصول حوالي 93 الف راكبًا على متن (640)رحلة جوية، وذلك تزامنًا مع قرب نهاية عام 2024.

وتستعد وزارة الطيران وشركاتها التابعة، لاستقبال العام الجديد واحتفالات رأس السنة الميلادية، وأعياد الكريسماس، بتزيين صالات السفر والوصول بالمطار، خاصة بأن الحركة السياحية الوافدة لمصر تشهد انتعاشة كبيرة خلال تلك الفترة تزامناً مع بداية الموسم الشتوي الجديد وأعياد الميلاد.

وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدني، إن هناك توجيهات بضرورة تجهيز وتسخير الإمكانيات اللازمة لتقديم وتسهيل اجراءات سفر ووصول الوفود السياحية والوافدة إلى البلاد خلال تلك الفترة، والتى تشهد كثافة ركابية وجوية هائلة نظرًا لحرص المسافرين لقضاء تلك المناسبات في المدن السياحية والأثرية المصرية، حيث تم التنبيه على العاملين بقطاع العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران بضرورة الإلتزام بأماكن ومواقع العمل وحسن استقبال المسافرين، واستعداد فرق العلاقات العامة بالمطار من أجل مشاركة المسافرين والزوار هذه الاحتفالات وتقديم الدعم اللازم.