شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر من حقن التخسيس.. وتؤكد: تحدث شللا تاما فى الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر حقن التخسيس مثل السكسيندا والمونجارو والاوزيمبك وڤيكتوزا، خاصة بعد إصابة عدد من المواطنين بمضاعفات صحية بالغة، بعد الحصول على هذه الحقن لإنقاص الوزن بصورة أسرع، دون اتباع نظام غذائى محددة وكان آخرهم الفنانة منى فاروق التى أصيبت بشلل فى المعدة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا يجب الحصول حقن التخسيس دون اللجوء إلى الطبيب المختص، وفى حال وصفها يجرى الحصول عليها تحت إشراف طبى، خلال فترة الحصول عليها، مشيرا إلى أنه يجب تجنب أخذ هذه الحقن إلا بعد التأكد من حصولها على موافقة السلطات الصحية العالمية والمحلية، مؤكدا أنها تناسب بعض الفئات وليس جميع المواطنين.

وأوضح، أن بعض المواطنين يلجأون للحصول على حقن السكر بغرض التخسيس، وهذا أمر فى غاية الخطورة، لافتا إلى أن حقن التخسيس هى إحدى التقنيات العلاجية التى تساعد على إنقاص الوزن، لكنها تتحدد بحسب حالة المريض من خلال الطبيب المختص فقط؛ إذ يختلف تأثير المكونات المستخدمة فى هذه الحقن على كل جسم.

وشدد على أن مخاطر وأضرار حقن التخسيس، تصل إلى ضرر العديد من أجهزة الجسم، فقد تحدث شلل تام فى الجهاز الهضمي، فضلا عن الإمساك والقيء، وجفاف المعدة، والتعب وزيادة معدل ضربات القلب.