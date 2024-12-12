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جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لبرنامج جورجيا بـ"تجارة القاهرة"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة، الجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2024/ 2025، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 18 ديسمبر الجارى، وذلك بالنسبة لطلاب قسم جورجيا برنامج الساعات المعتمدة.

وأوضحت كلية التجارة، أنه يحظر الدخول بالهاتف المحمول للجان الامتحانات أو أى وسيلة إلكترونية أو مادة علمية داخل اللجان الامتحانية، ومن يخالف ذلك الأمر سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، كما أنه لن يسمح بدخول أى طالب إلى اللجنة الامتحانية بعد مرور 15 دقيقة من بداية اللجنة الامتحانية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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