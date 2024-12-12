شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون يقاطعون خطاب بلينكين فى مجلس النواب ويهتفون "جزار غزة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع محتجون خطابا لوزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، خلال جلسة فى مجلس النواب، بسبب دعمه الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة.

جاء ذلك أثناء حضور بلينكن، جلسة فى مجلس النواب حول أفغانستان، وبعد وقت قصير من بدء بلينكن خطابه، رفع محتج لافتة تحمل عبارة تتعلق بغزة، وهتف قائلا "وزير الإبادة الجماعية" و"جزار غزة".

وواصل بلينكن حديثه بعد إخراج حراس الأمن المحتج من القاعة، ليواجه بلينكن احتجاجا آخر بعد فترة قصيرة، وردد المحتج الآخر "بلينكن الدموى" و"أوقفوا قتل الأطفال فى غزة"، قبل أن يتم إخراجه هو الآخر من القاعة.

وشارك فى الاحتجاج نشطاء خضبوا أيديهم بلون الدم، استنكارا للدعم الأمريكى المتواصل للحرب الإسرائيلية على غزة.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر2023 وبدعم أمريكى إبادة جماعية فى غزة خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، فى إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.