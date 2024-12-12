شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يعلن بدء العمل فى إنشاء مدرسة قبطية جديدة بالشروق والان مع تفاصيل الخبر

هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببدء شهر كيهك واصفًا إياه بشهر التسبيح، وفيه نستعد لميلاد السيد المسيح.

وجاء ذلك قبل بداية عظته الأسبوعية الذى عقده فى كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بمدينة الشروق.

وهنأ قداسة البابا الأقباط بكنيسة "الشروق" ببدء مشروع إنشاء مدرسة جديدة تابعة للكنيسة ضمن سلسلة عيون مصر التي تنشئها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أنحاء عديدة على مستوى الجمهورية فى إطار رؤية قداسة البابا بدعم العملية التعليمية في مصر.

وأشار قداسته إلى المدرسة القبطية التى أنشئت بمدينة دمنهور والتى اختلفت الآراء وقتها بين أبناء الكنيسة هناك، ما بين إنشاء كنيسة أم إنشاء مدرسة، وانتصر الفريق المؤيد لإنشاء مدرسة، وفي هذه المدرسة درس القديس البابا كيرلس السادس، والمتنيح البابا شنودة الثالث، وقداسة البابا تواضروس.

وروى أنه فى مدينة دمنهور كنيسة واحدة، كنيسة الملاك اختلفوا عام 1901 مدرسة ولا كنيسة وانتصر فريق المدرسة وتخرج منها البابا كيرلس وكانت مدرسة تخدم المجتمع والمدارس التي تنشئها الكنيسة القبطية لها صيت جيد لأنها تهتم بالتربية قبل التعليم مع حرصها على تقديم تعليم جيد ومميز، مدرسة يتخرج منها التربية قبل التعليم، لذا فإن المساهمة في بناء مدرسة أمر له قيمة كبرى وكأنها هدية للمستقبل، مشروع طموح وسيكون فخر لكم أن تساهموا وأفضل استثمار في البشر، تربي أجيال وتخدم كل المصريين، انتم في مدينة ناشئة بها أسر جديدة وهي مساهمة تبقى للمستقبل لأبنائكم وأحفادكم، مضيفا: والبابا شنودة علمنا أنه عندما توجد النية الله يعطي الإمكانية، وهي من الكلمات التي تعلمناها منه واختبرناها في مواقف عديدة.



العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثانى



العظة الأسبوعية



قداسة البابا تواضروس الثانى