شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البطاطس اليوم الثلاثاء 10-12-2024 بمنافذ التموين والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من المواطنين عن سعر كيلو البطاطس، اليوم الثلاثاء 10-12-2024 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها في منتصف الأسبوع.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، البطاطس بسعر 13 جنيهًا للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، باستمرار ضخ المنتجات الغذائية بالمنافذ في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع في ظل وجود مخزون استراتيجي يكفى لفترات طويلة.

وأطلقت الوزارة، سوق اليوم الواحد بالمحافظات على مدار الأسابيع الماضية، لإتاحة السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء، مما يقلل حلقات تداول المنتجات وبالتالي خفض تكاليف النقل بما يعود بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك.

وتطرح أسواق اليوم الواحد كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والمنظفات من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و 30%.