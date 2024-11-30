شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري كبد: الوضع الصحي في مصر تغير للأفضل.. والقضاء على فيروس سي لم يكن سهلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، عن المستوى الصحي المصري قبل عام 2013، مؤكدا أن الوضع الصحي خلال هذه الفترة كان قاسيا للغاية على المواطنين، فلم يكن هناك بيت يخلو من فيروس سي، ولم تكن هناك توعية مثل الآن، لا سيما التوعية بالأورام ورعاية الأمومة والطفولة، وكان هناك نقصا شاملا في كل الخدمات الصحية في طب الأسرة.

وأضاف خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه المشكلات متراكمة على مر العقود، وكانت هناك حلول رديئة للغاية ودراسات غير موضوعية وغير ميدانية، مشيرا إلى أنه تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت هناك خطة ورؤية حقيقية وحكيمة، وخطوات تنفيذية على أرض الواقع، بدأت بحملة القضاء على فيروس سي.

ولفت إلى أن القضاء على فيروس سي، لم يكم هينا كما يظن الناس، فالواقع لم يكن سهلا، إذ كنا نحتاج إلى توفير الدواء من الخارج، الذي كان سعره 150 ألف دولار للجرعة العلاجية، قبل أن يصبح الدواء صناعة مصرية، ويقدم مجانا، وهذا أمر غير سهل.