شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تعاون مشترك مع قطر بمشروع استثمار عقارى بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانى، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات مُوسّعة حول سبل دعم التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطرى، اليوم، كان لقاءً مُثمرًا للغاية حيث تم التأكيد على رغبة البلدين فى تعزيز التعاون المشترك فى عددٍ من المجالات التى نتطلع إلى إحراز تُقدم سريع فى تنفيذها على الأرض خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقارى مُهم للغاية فى منطقة الساحل الشمالي.