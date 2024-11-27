شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى هوكستين: "آمل أن تنهى الاتفاقية العنف الذى تشهده المنطقة منذ عقود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المبعوث الأمريكى آموس هوكستين فى تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء أن اتفاقية وقف إطلاق النار سوف تتجنب مسار اتفاقية العام 2006 التى تلت الحرب بين دولة الاحتلال وحزب الله آنذاك، مضيفا أن الاتفاق الحالى سوف يطبق بشكل كامل.

وأعرب هوكستين عن أماله أن يكون الاتفاق بداية لنهاية العنف الذى تشهده المنطقة منذ عقود، حسب تصريحاته اليوم الأربعاء.

وأكد المبعوث الأمريكى أن الجيش الأمريكى لن يشارك فى عملية انتشار قوات على الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال، مكتفيا بتقديم الدعم للجيش اللبنانى.

ووعد هوكستن أن آلية مراقبة وقف إطلاق النار ستعمل على تسجيل أى خروقات للاتفاقية ومعالجتها فور حدوثها، مضياف أن قوات اليونيفيل سوف تراقب عملية انسحاب الجيش الإسرائيلى وانتشار نظيره اللبنانى فى المناطق المحددة بالخط الأزرق الفاصل بين لبنان ودولة الاحتلال.

ووعد هوكستن بتوفير الدعم للجيش اللبنانى لتلبية الحاجات الأمنية المتعددة بعد وقف إطلاق النار.

وتطرق المبعوث إلى بند من بنود الاتفاق الذى يفيد بحق كل طرف - سواء دولة الاحتلال أو لبنان- فى الدفاع عن نفسه إذا استدعت الحاجة، مؤكدا على عدم تضاربه مع القانون الدولى.

ومن المنتظر أن تفعل اتفاقية وقف إطلاق النار بين حزب الله ودولة الاحتلال فجر اليوم الأربعاء رغم تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة فى لبنان، ويترتب على الاتفاقية انسحاب جيش الاحتلال إلى ماوراء الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل.