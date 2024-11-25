شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تصدر بيانا بشأن زيارة دير الأنبا يحنس العلمين أثناء صوم الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، بيانا للتنويه من دير السيدة العذراء والقديس الأنبا يحنس القصير طريق العلمين، بشأن مواعيد الزيارة طوال صوم الميلاد المجيد.

وجاء البيان موضحا أن الدير يعتذر عن عدم استقبال الزوار سواء الأفراد أو الرحلات في فترة صوم الميلاد المجيد، وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، على أن يفتح الدير أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءً.

جدير بالذكر أن صوم الميلاد لعام 2024/2025، بدء اليوم في 25 نوفمبر الجاري، ويستمر الصيام لمدة 43 يوما حتى ليلة عيد الميلاد 7 يناير 2025، وهذه المدة تعتبر عن الآتي:

* 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما.

* 3 أيام تذكار معجزة نقل حبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.

