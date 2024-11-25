السيرة الذاتية للمستشار محمود فؤاد عمار بعد تعينه عضوا بالوطنية للصحافة

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرار رقم 519 لسنة 2024، والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، لمدة أربع سنوات.

عين ضمن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة المستشار محمود فؤاد عمار نائب رئيس مجلس الدولة، الذي يمتلك تاريخا طويلا فى العمل القضائي، أثبت في كفاءته فى المناصب التى تولاها وترك بصمات بارزة أهلته لمرحلة جديدة من مراحل عمله.

السيرة الذاتية للمستشار محمود فؤاد عمار نائب رئيس مجلس الدولة:

- تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1982 بتقدير عام جيد جداً.

- عين في الوظيفة القضائية بمجلس الدولة ( مندوب مساعد) في عام 1983 وتدرج فيها حتي شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في عام 2002.

- تدرج في العمل بأقسام مجلس الدولة كعضو بهيئة مفوضي الدولة ثم إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ثم عضوا بمحاكم القضاء الإداري وبالمحكمة الإدارية العليا ثم رئيسا للمحكمة التاديبية لمستوى الإدارة العليا ثم رئيسا للدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون .

‎وجاء نص القرار: أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2020 وبناء على ترشيح مكتب مجلس النواب، قررتشكل الهيئة الوطنية للصحافة- لمدة أربع سنوات- برئاسة عبدالصادق محمد الشوريجي وعضوية كل من:

‎- المستشار محمود فؤاد محمود عمار- نائب رئيس مجلس الدولة.

- ياسر سمير صبحی- ممثلا لوزارة المالية.

- علاء الدين كمال محمد ثابت- من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

- عمرو رأفت محمد الخياط- من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

- حمدى عثمان عاشور عثمان رزق- ممثلًا للصحافة القومية .

- سامح سامی محروس رزق الله- ممثلا للصحافة القومية .

- أسامة سعيد محمد عثمان أبوباشا- ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية

- سحر عبدالعزيز الجعارة- من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

ويعامل رئيس وأعضاء الهيئة بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2020 المشار إليه.

المستشار محمود فؤاد عمار عضو الهيئة الوطنية للصحافة