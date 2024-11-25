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سفراء ودبلوماسييون يتفقدون مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 04:06 م

استقبل مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان وفدا من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة للإطلاع على مرافق المركز وبرامج الإصلاح والتأهيل المطبقة داخله لتأهيل النزلاء وفقا لأعلى المعايير الدولية في حقوق الإنسان.

وقد أشاد أعضاء الوفد بمنظومة الإصلاح والرعاية المطبقة داخل المركز مع إمكانية الاستفادة من هذه التجربة في بلدانهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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