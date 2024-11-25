شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء ودبلوماسييون يتفقدون مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان وفدا من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة للإطلاع على مرافق المركز وبرامج الإصلاح والتأهيل المطبقة داخله لتأهيل النزلاء وفقا لأعلى المعايير الدولية في حقوق الإنسان.

وقد أشاد أعضاء الوفد بمنظومة الإصلاح والرعاية المطبقة داخل المركز مع إمكانية الاستفادة من هذه التجربة في بلدانهم.