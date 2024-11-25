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السيرة الذاتية للمستشار حماد مكرم توفيق بعد تعيينه عضوا بالوطنية للإعلام

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادى

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 04:02 م

يمتلك المستشار حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، تاريخا طويلا فى العمل القضائي، أثبت في كفاءته فى المناصب التى تولاها وترك بصمات بارزة أهلته لمرحلة جديدة من مراحل عمله القضائي.

السيرة الذاتية للمستشار حماد مكرم توفيق:

من مواليد مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

تخرج في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة في العام 1982 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.

حصل على الماجستير في القانون العام والشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

جرى تعيينه في بداية السلم القضائي بمجلس الدولة في عام 1983، إلى أن حصل على درجته الحالية ( نائب رئيس مجلس الدولة) في العام 2002.

درج في وظائفه القضائية بمجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا إلى أن ترأس الدائرة الحادية عشرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.

يشغل حاليا منصب وكيل إدارة التفتيش الفني بمجلس الدولة.

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المستشار حماد مكرم توفيق عضو الهيئة الوطنية للإعلام

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المستشار حماد مكرم توفيق عضو الهيئة الوطنية للإعلام


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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